بازی‌های سرویس گیم پس در نیمه دوم ماه مه ۲۰۲۴

شرکت Microsoft از موج بعدی بازی‌های سرویس گیم پس (Game Pass) برای کنسول، رایانه شخصی و Xbox Cloud Gaming رونمایی کرد. نام بازی تاریخ قرارگیری روی سرویس پلتفرم‌ها Brothers: A Tale of Two Sons ۱۴ مه (۲۵ اردیبهشت) [امروز] کلاود، کنسول و PC Chants of Sennaar ۱۵ مه (۲۶ اردیبهشت) کلاود، کنسول و PC EA […]