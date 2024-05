جزئیات عرضه Ghost of Tsushima برای PC مشخص شد

زمان زیادی تا انتشار Ghost of Tsushima برای رایانه‌های شخصی نماده و اکنون استودیوی Nixxes، جزئیات مربوط به آن را به اشتراک گذاشته است. استودیوی Nixxes در شبکه اجتماعی X، اطلاعیه‌ای به منظور نزدیک شدن به عرضه نسخه PC بازی Ghost of Tsushima منتشر کرده است. طبق اطلاعیه استودیوی Nixxes، پیش‌دانلود بازی Ghost of Tsushima […]