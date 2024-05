اولین تریلر فصل دوم سریال Lord of the Rings: The Rings of Power + تاریخ پخش

اولین تریلر رسمی از فصل دوم سریال Lord of the Rings: The Rings of Power منتشر شده که ظهور تاریکی را نشان می‌دهد.

پس از به پایان رسیدن فصل اول سریال «ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت» طرفداران سوالات بسیار زیادی پیرامون آن داشتند و از آن زمان نیز مشتاقانه منتظر پخش فصل دوم سریال هستند، فصلی که به سوالات بیشتری پاسخ خواهد داد و داستان‌های مهیجی را به نمایش در خواهد آورد.

در همین راستا نیز سرویس آنلاین آمازون پرایم اولین تریلر رسمی از فصل دوم سریال «ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت» را منتشر کرده که نیم نگاهی از درون فصل دوم را به نمایش در می‌آورد و نشان می‌دهد که در این فصل، گسترش تاریکی و قوی‌تر شدن سائورون به نمایش گذاشته خواهد شد.

همانطور که سائورون خودش را آماده می‌کند تا سلطه بر سرزمین میانه را گسترش بدهد، در ظاهری متفاوت در بین الف‌ها نفوذ کرده است. در همین حین نیز گالادریل با بازی مورفیلد کلارک، الروند با بازی رابرت آرامایو و آروندیر با بازی اسماعیل کروز کوردووا خودشان را آماده می‌کنند تا تاریکی را عقب برانند.

فصل اول شکل‌گیری حلقه‌های الف‌ها را نشان داده بود و فصل دوم نیز ظاهرا قرار است شکل‌گیری حلقه‌های دورف‌ها را به تصویر بکشد. این تریلر همچنین تبدیل شدن سرزمینی سرسبز و زیبا به مکانی خوفناک و تاریک همانند موردور را نشان می‌دهد. سرویس آنلاین آمازون همچنین اعلام کرده که پخش فصل دوم سریال «ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت» از تاریخ ۲۹ اوت سال ۲۰۲۴ میلادی (پنجشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۳) شروع خواهد شد. پوستر منتشر شده برای فصل دوم را نیز در ادامه مشاهده می‌کنید.

Lord of the Rings, Lord of the Rings: The Rings of Power

منبع متن: gamefa