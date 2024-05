God of War؛ نگاهی به اساطیر نورس (بخش اول)

توشه گرمی برای سفر آماده کنید، زیرا در سری دوم اسطوره شناسی مربوط به مجموعه GOD OF WAR، راهی سرزمین های سرد اسکاندیناوی می‌شویم.

God of War در جهان یخ زده. در سری قبل به چگونگی خلقت جهان در اساطیر یونان، روی کارآمدن تایتان‌‌‌ها و نبردشان با ایزدان نوظهور برای کسب جایگاه قدرت، پیدایش نخستین انسان و پهلوانانی چون هرکول پرداختیم. موردی که در اسطوره شناسی یونان بسیار به چشم می‌آید، همان تضاد روایتی است که مانع رسیدن به حقیقت مطلق می‌شود؛ شوربختانه در اساطیر نورس (Norse Mythology)، باز هم با این حجم از تضاد مواجه خواهیم شد. دنیای اساطیری نورس در واقع از مردمانی با همین نام (Norseman) یا مردمان دانمارک کنونی (نمی‌توان خیلی در این مورد با قاطعیت سخن گفت)، ریشه گرفته؛ اینکه اساطیر نورس گاهی به اساطیر اسکاندیناوی شناخته می‌شود، مربوط به پراکندگی این نژاد است؛ دانمارک، ایسلند، نروژ یا دیگر کشور‌هایی که پیش‌تر حضور داشته‌اند، حوزه اسکاندیناوی را تشکیل می‌دهند (اکنون اسکاندیناوی به همان سه کشور ابتدایی اشاره دارد). در E3 2016، زمانی که بسیاری از مردم تنها به شایعات منتشر شده امید داشتند، در نهایت کریتوس از سایه بیرون آمد و هواداران دیوانه‌وار اشتیاق خود برای یک دیدار دوباره را بروز دادند. داستان کریتوس دیگر در آن سرزمین گرم جریان نداشت، بلکه کوچ کردن به محیطی سرشار از برف و کولاک، یک نشان بود تا هواداران به این درک برسند که مسیر جدیدی برای این فرنچایز در نظر گرفته شده است. اگر مقایسه‌ای بین اساطیر نورس و یونان انجام دهیم، باید چنین گفت که جوهره آن‌ها یکسان است. ما در راس تمامی ایزدان شخصی را داریم که تمام جهان را کنترل می‌کند، فرزندانش به مقام والایی می‌رسند و همیشه نژادی وجود دارد که در مقابل آن‌ها به ستیز بپردازد، اما اساطیر نورس یک تفاوت بزرگ با رقیب خود دارد و آن هم رگناروک (Ragnarok) است.

مطابق رسم همیشگی از خلقت جهان آغاز می‌کنیم.

