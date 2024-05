بازی جدیدی بر اساس Dead by Daylight با نام Project T معرفی شد

در این بازی شوتر و سوم‌شخص کو-آپ، کارکترهایی که Trespasser نامیده می‌شوند، برای فرار از قلمرو The Entity با Thrall در The Backwater مبارزه می‌کنند.

استودیوی سازنده بازی Dead by Daylight، طی همکاری با Midwinter Entertainment، اثری آنلاین و PvE را در دست توسعه دارد. این اثر مراحل ابتدایی توسعه را سپری می‌کند و Project T نام گرفته‌ است. در پادکستی به مناسبت هشتمین سالگرد بازی Dead by Daylight، به پروژه مذکور نیز پرداخته شده‌ است. برنامه اینسایدر این بازی برای ثبت‌ نام در دسترس قرار گرفت.

این پروژه حول محور Trespasserها می‌چرخد، شخصیت‌هایی که مانند بازماندگان، محکوم به زندگی در قلمرو The Backwater شده‌اند. برای نجات از این جهان، باید با همکاری یکدیگر Thrall را شکست دهند. بازیکنان می‌توانند از کامیون برای حمل و نقل استفاده کنند.

در این بازی اسلحه‌هایی همانند هفت‌تیر و شات‌گان برای مبارزه با Thrall وجود دارد. اینسایدرها این فرصت را خواهند داشت تا بخش‌های مختلف را تست کنند و به پیش‌نمایش‌ها دسترسی اولیه داشته باشند. به‌روزرسانی‌ها در زمان مناسب ارائه خواهد شد.

در ادامه، طرفداران بازی Dead by Daylight، می‌توانند انتظار دو چپتر داستانی جدید بر اساس Dungeons and Dragons and Castlevania و The Casting of Frank Stone, که توسط Supermassive Games ساخته شده را داشته باشند.

