کیرستن دانست و دانیل برول به فیلم جدید روبن اوستلوند پیوستند

به تازگی اعلام شد که کیرستن دانست و دانیل برول به فیلم جدید روبن اوستلوند با عنوان The Entertainment System is Down پیوستند.

پیشتر نیز اعلام شده بود که کیانو ریوز در این فیلم نقش‌آفرینی خواهد کرد و حالا تایید شد که کیرستن دانست و دانیل برول نیز در این فیلم حضور خواهند داشت.

این فیلم بار دیگر به روبن اوستلوند این فرصت را می‌دهد تا دیدگاهش را درباره جوامع مدرن و مصرف‌گرایی به شکل هجو بیان کند. فیلم The Entertainment System is Down در یک پرواز طولانی‌مدت رخ می‌دهد که سیستم سرگرمی از کار می‌افتد و مسافران آن باید با وحشت ملالت و بی‌حوصلگی روبرو شوند.

روبن اوستلوند برای تولید این فیلم یک هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ بازنشسته را خریداری کرده که از آن در یک محیط استودیویی استفاده خواهد شد. فیلمبرداری این فیلم اوایل سال ۲۰۲۵ شروع می‌شود.

داستان فیلم The Entertainment System is Down از یک تحقیق روانشناختی دانشگاه ویرجینیا به اسم The Challenge Of The Disengaged Mind الهام گرفته است. این تحقیق به این نتیجه می‌رسد که افراد حاضر در این آزمایش از اینکه حدود ۱۵ دقیقه کاری نکنند و تنها فکر کنند، لذت نخواهند برد؛ و حتی تعدادی از آن‌ها حاضرند شوک الکتریکی دردناک اما بی‌خطری را به خود وارد کنند تا از بی‌حوصلگی در بیایند.

منبع: Collider