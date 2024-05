فیلم جدیدی از فرنچایز اکشن John Wick توسط کمپانی لاینزگیت تولید خواهد شد که حول محور شخصیت کین با نقش آفرینی دانی ین جریان خواهد داشت.

یکی از مشهورترین ستارگان ژانر اکشن و رزمی تاریخ سینمای جهان، دانی ین نام دارد. رزمی کار، بازیگر، کارگردان و تهیه‌کننده ۶۰ ساله چینی که طی دهه‌های گذشته در پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی مختلفی اعم از سری فیلم‌های ایپ من حضور پیدا کرده و در سال ۲۰۲۳ میلادی ایفای نقش شخصیت کین را در فیلم جذاب John Wick: Chapter 4 (جان ویک: بخش ۴) مقابل کیانو ریوز بر عهده گرفت و سکانس‌های هیجان انگیزی را رقم زد که طرفداران این فرنچایز را حسابی به وجد آورده است. استقبالی که کمپانی لاینزگیت را مجاب کرده تا اسپین‌آفی حول محور شخصیت وی تولید نماید.

اگرچه پایان بندی فیلم John Wick: Chapter 4 را تماشا کرده باشید، می‌دانید که مرگ هر لحظه در کمین شخصیت کین بوده و به نظر می‌رسد اسپین‌آف برنامه ریزی شده روایت‌گر داستان پس از مرگ جان ویک را به تصویر خواهد کشید. خبرگزاری ورایتی در گذشته با دانی ین مصاحبه‌ای را ترتیب داده بود که او از علاقه‌اش برای ساخت فیلم اختصاصی حول محور کین سخن گفت؛ مسئله‌ای که بالاخره رنگ و بوی واقعیت به خود گرفته است.

فیلم بدون عنوان حول محور شخصیت دانی ین که توسط رابرت اسکینز نویسندگی خواهد شد، سومین اسپین‌آف از فرنچایز John Wick لقب گرفته است. تاکنون یک سریال کوتاه به نام The Continental: From the World of John Wick با محوریت دوران جوانی شخصیت وینستون اسکات به پخش در آمده و John Wick Presents: Ballerina با نقش آفرینی آنا د آرماس نیز برای اکران در سال ۲۰۲۵ میلادی برنامه ریزی شده است. اسپین‌آف نام برده شده برای شحصیت کین با نقش آفرینی دانی ین در حال حاضر هیچ تاریخ اکرانی نداشته و عوامل سازنده آن اعلام نشده‌اند.

باید صبر کرد و دید که کمپانی لاینزگیت چه برنامه‌ای برای نمایش جنبه‌های دیده نشده قاتل نابینا و مرگبار چینی فرنچایز جان ویک خواهد داشت.

منبع: کامیک‌بوک