ببینید؛ بازسازی Master Detective Archives مهر ماه روی تمام پلتفرم‌ها منتشر می‌شود

این اثر در واقع یک بازسازی از Master Detective Archives: RAIN CODE که سال گذشته روی نینتندو سوییچ منتشر شد، محسوب می‌شود و شامل بهبودهایی نظیر پشتیبانی از وضوح ۴K با گرافیک ارتقا یافته، کاهش زمان بارگذاری، یک حالت گالری جدید و تمامی بسته‌های الحاقی بازی است. این بازسازی هم به صورت فیزیکی و هم دیجیتالی روی پلی‌استیشن ۵ در سرتاسر جهان در دسترس خواهد بود، در حالی که نسخه‌های رایانه‌های شخصی و ایکس‌باکس سری ایکس/اس فقط دیجیتالی خواهند بود.

در این بازی ماجراجویی شما در نقش یوما کوکوهد (Yuma Kokohead)، یک کارآگاه در حال آموزش که از فراموشی رنج می‌برد، بازی می‌کنید. یوما با کمک یک خدای مرگ به نام شینیگامی، به پرونده‌های شهر کانای می‌پردازید؛ مکانی مملو از اسرار حل‌نشده و زیر سلطه‌ی یک شرکت بزرگ قدرتمند که طراحی خاص خود را دارد. گیم‌پلی بازی کاوش در دنیای واقعی را با سیاه‌چاله‌های اسرارآمیز و خارق‌العاده ترکیب می‌کند. شما در خیابان‌های باران‌زده‌ی کانای پرسه می‌زنید، سرنخ‌ها را جمع‌آوری کرده و با شاهدان مختلف مصاحبه می‌کنید.

در غرب نسخه‌ی محدود Lucid-Noir نیز با قیمت ۹۹.۹۹ دلار در دسترس خواهد بود که شامل یک نسخه از بازی، یک جعبه با آثار هنری از روی کوماتسوزاکی (Rui Komatsuzaki)، یک استیل بوک، دیسک موسیقی‌های بازی و یک عروسک است. در این میان نسخه‌ی دیجیتال دلوکس نیز با قیمت ۶۹.۹۹ دلار در دسترس خواهد بود که شامل بازی، آرت‌بوک دیجیتال و موسیقی‌های بازی به صورت دیجیتال می‌شود.

گفتنی است که نسخه‌ی ژاپنی بازی تنها از صدا و متن ژاپنی، چینی سنتی و چینی ساده شده در زمان عرضه پشتیبانی می‌کند، اما بازی با پشتیبانی از زبان‌های اضافی در زمان انتشار نسخه‌ی غربی به‌روز می‌شود. نسخه غربی از صدا‌های انگلیسی و ژاپنی و همچنین متن انگلیسی، ژاپنی، فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی و اسپانیایی پشتیبانی می‌کند. در نهایت پیش‌فروش‌ها برای هر نسخه در پلی‌استیشن ۵ شامل رمان How to Be a Master Detective: A Halara Nightmare Case می‌شود. در واقع نسخه‌های فیزیکی بازی نسخه‌ی چاپی رمان و نسخه‌های دیجیتالی نسخه‌ی دیجیتالی رمان را همراه خود خواهند داشت

بازی Master Detective Archives: RAIN CODE Plus در تاریخ ۱ اکتبر (۱۰ مهر) سال جاری برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی در غرب عرضه خواهد شد. البته این بازی از ۱۸ جولای (۲۸ تیر) نیز در ژاپن در دسترس قرار می‌گیرد. در ادامه می‌توانید تریلر و تصاویر منتشر شده را مشاهده کنید.

