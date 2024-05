پیروی Joker: Folie à Deux از شیوه نمایش Oppenheimer

فیلم جذاب و مورد انتظار Joker: Folie à Deux ساخته تاد فیلیپس که رویارویی جوکر و هارلی کوئین را به تصویر می‌کشد، از دوربین‌های آی‌مکس بهره برده است.

در حالی که دنیای سینمایی جدید دی‌سی در سال ۲۰۲۵ میلادی آغاز به کار خواهد کرد اما تا آن زمان می‌توانیم به تماشای دنباله مورد انتظار فیلم جوکر تحت عنوان Joker: Folie à Deux بپردازیم. ساخته جاه‌طلبانه تاد فیلیپس که در بستری از فضای موزیکال و تیره و تاریک قصد دارد تا رابطه دیوانه‌وار میان جوکر و هارلی کوئین با نقش آفرینی واکین فینیکس و لیدی گاگا را به تصویر بکشد و بدین منظور، کارگردان این دنباله تصمیم گرفته تا از دوربین‌های آی‌مکس استفاده نماید و بهترین تجربه ممکن را برای مخاطبین به ارمغان بیاورد.

پیشرفت تکنولوژی در حوزه سینما سبب گشته تا مردم با ورود به سالن‌های سینما، تجربیاتی خارق‌ العاده داشته و به عنوان مثال امسال فیلم‌های Dune: Part Two و Kingdom of the Planet of the Apes با فناوری آی‌مکس به نمایش در آمده و موفق شده‌اند تا جلوه‌های بصری چشمگیر و منحصر به فردی را به معرض نمایش بگذارند. حال تاد فیلیپس برای نمایش Joker: Folie à Deux تصمیم گرفته تا یک قدم پا را فراتر گذاشته و به صورت محدود این دنباله را در فرمت آی‌مکس ۷۰ میلیمتری نمایش دهد.

رویکردی که سبب خواهد شد تا روایت سراسر دیوانگی جوکر و هارلی کوئین در صفحه نمایش به شکلی خارق العاده به نمایش در آمده و تجربه‌ای تکرار نشدنی را برای مخاطبینش رقم بزند. سال گذشته کریستوفر نولان با فیلم Oppenheimer نیز همین رویکرد را در پیش گرفت و سبب شد تا ۲۰ درصد از فروش کل این فیلم برنده جایزه اسکار از سینماهای آ‌ی‌مکس تامین گردد. سینماهایی که سکانس‌ها را بسیار بزرگ‌تر، شفاف‌تر و تاثیرگذارتر به ارمغان خواهند آورد.

فیلم Joker: Folie à Deux در تاریخ ۴ اکتبر (۱۳ مهر) اکران خواهد شد.

منبع: کولایدر