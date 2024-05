عنوان اکشن نقش‌آفرینی جهان باز Assassin’s Creed Shadows، بالاترین تعداد استودیوهای پشتیبان تاریخ عناوین Ubisoft را در اختیار دارد.

شعبه کِبِک شرکت Ubisoft وظیفه هدایت و توسعه Assassin’s Creed Shadows را برعهده دارد اما همانطور که در عناوین قبلی این شرکت هم مشاهد کردیم، استودیوهای دیگر نیز وظیفه پشتیبانی از عناوین سری Assassin’s Creed را بر عهده می‌گیرند. در وبسایت رسمی بازی نیز ذکر شده که Ubisoft برای ساخت این بازی از شعبه‌های دیگر خود مانند بلگراد، بوردو، بخارست، چنگدو و … نیز کمک گرفته است.

حتی استودیوهایی مانند مونپلیه (Montpellier) که در حال حاضر روی عنوان Beyond Good and Evil 2 کار می‌کند، شعبه مونترال Ubisoft (سازنده Assassin’s Creed Codename Hexe و Prince of Persia: The Sands of Time Remake) و تیم سنگاپور (سازنده Skull and Bones) نیز در این پروژه مشارکت داشته‌اند. در حالی که پروژه‌های قبلی Ubisoft نیز از پشتیبانی چندین استودیو برخوردار بوده‌اند اما Assassin’s Creed Shadows احتمالاً با ۱۵ استودیو، بالاترین تعداد استودیوهای پشتیبان را در اختیار دارد.

Assassin’s Creed Shadows در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴ (۲۵ آبان ۱۴۰۳) برای ایکس باکس سری ایکس/اس، پلی‌ استیشن ۵ و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. این بازی در اواخر دوره سنگوکو و در ژاپن جریان دارد. یک شینوبی بنام نائوئه (Naoe) و یک سامورایی به نام یاسوکه (Yasuke) برای مبارزه با بی‌عدالتی و فساد در جامعه با هم متحد می‌شوند، در حالی که هر یک اهداف خود را نیز دنبال می‌کنند. برای جزئیات بیشتر و مشاهده تریلر بازی، اینجا را ببینید.