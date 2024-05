شرکت Nexon در گزارش مالی اخیر خود فاش کرد که بازی The Finals آنطور که انتظار می‌رفت عملکرد موفقیت‌آمیزی نداشته است.

در ماه دسامبر، استودیوی Embark بازی The Finals را به طور ناگهانی منتشر کرد؛ یک عنوان شوتر اول شخص هیجان‌انگیر با محیط تخریب‌پذیر و عناصر ابرقهرمانی. بازی توانست به سرعت مخاطبان زیادی را جذب کند و تنها در استیم به تعداد ۲۵۰ هزار بازیکن همزمان برسد. ناشر اثر، Nexon، پس از موفقیت‌های اولیه، سطح بالایی از انتظارات را تعیین کرد که حالا به نظر می‌رسد در رسیدن به آن‌ها باز مانده است.

در گزارش مالی اخیر شرکت Nexon، تأیید شده است که بازی The Finals به اهداف مورد انتظار خود نرسیده و تلاش برای یافتن علت آن در حال انجام است.

در گزارش مالی اخیر Nexon بیان شد:

لانچ فصل دوم بازی در ماه مارس (فروردین) گذشته، باعث رشد موقتی تعداد بازیکنان شد اما نرخ ماندگاری بازیکنان و درآمد حاصل از آیتم‌های خریدنی، پایین‌تر از حد انتظار بود. تیم Embark در حال همکاری با یک تیم کره‌ای برای درک بهتر مشکلات و رسیدگی به مسائل کلیدی است.

در بخش دیگری، Nexon اذعان کرد که نتایج عالی عناوین دیگر این ناشر تا حدودی تحت تاثیر نواقص بازی The Finals، خنثی شده است. در نهایت، عدم موفقیت The Finals در دستیابی به انتظارات، به این معنی است که این ناشر، علی‌رغم تقاضای بالای MapleStory و موفقیت سرسام‌آور بازی DAVE THE DIVER، درآمد پایین‌تری نسبت به آنچه در ابتدا هدف‌گذاری کرده بود، داشته است.

با این حال، همه چیز برای این شرکت بد نبود. گزارش Nexon تأیید کرد که در بازی The Finals تعداد کاربران فعال ماهانه (MAU) نسبت به سال گذشته، افزایش یافته است. گویا عرضه رایگان این بازی به منظور جذب مخاطبان بیشتر، موثر بوده و حتی مشکلات اولیه ناشی از تقلب گسترده نیز نتوانسته است مشتاقان را از تجربه این عنوان دور نگه دارد.

با این وجود، این پایان داستان نیست. Nexon با انتشار فصل سوم بازی در ماه ژوئن (خرداد ماه)، انتظار رشد بازی The Finals را دارد.