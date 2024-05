رابرت دنیرو یکی از بزرگترین بازیگران تاریخ سینمای هالیوود به شمار می‌رود که طی چندین دهه حضور فعال در این حوزه توانسته تا آثار ارزشمندی را نقش آفرینی نماید.

رابرت آنتونی دنیرو جونیور در تاریخ ۱۷ اوت ۱۹۴۳ (۲۵ مرداد ۱۳۲۲) در شهر نیویورک از کشور ایالات متحده آمریکا چشم به جهان گشوده است. تنها فرزند ویرجینا ادمیرال و رابرت دنیرو سینیور، زوجی که اصالتی ایرلندی، ایتالیایی، هلندی و بریتانیایی داشته‌اند. این زوج در جریان برگزاری کلاس‌های نقاشی با یکدیگر آشنا شده و شیفته یکدیگر گشته‌اند تا این که با یکدیگر ازدواج کرده و ماحصل ازدواج آن‌ها فرزندی شد که در سن ۲ سالگی شاهد جدایی والدینش از یکدیگر بوده است.

جدایی این زوج که به سبب اختلافات پیش آمده از سوی پدر رقم خورد، سبب گشت تا رابرت دنیرو به همراه مادرش در گرینیچ ویلج سکونت نماید. جایی که پدرش نیز در همان حوالی مستقر شد تا بتواند ارتباط نزدیکی با فرزندش داشته باشد. محله گرینیچ ویلج به عنوان ایتالیا کوچک واقع در شهر نیویورک شهرت پیدا کرده و رابرت دنیرو دوستی نزدیکی را با کودکان آنجا تجربه می‌کرد؛ مسئله‌ای که مورد تایید پدرش نبود و از رابطه فرزندش با بچه‌های خیابانی ایتالیایی رضایت نداشت. با این حال رابرت دنیرو به دوستی خود ادامه داد تا حدی که حتی امروزه نیز با بسیاری از آن‌ها ارتباط نزدیک خود را حفظ کرده است.

در حالی که تنها ۱۰ سال سن داشت، به شرکت در کلاس‌های بازیگری روی آورد و کنار درس و مدرسه مشغول فراگیری تکنیک‌های بازیگری بود و به همین منظور نیز برای نخستین‌بار به واسطه یک تئاتر مدرسه‌ای به نام The Wizard of Oz در مقابل بینندگان حاضر شد و به نقش آفرینی پرداخت. رابرت دنیرو با ورود به دهه دوم زندگی خود رسماً شیفته سینما شده بود و هیچ چیز دیگری نمی‌توانست این ذوق و اشتیاق را سیراب نماید؛ به همین منظور در سن ۱۶ سالگی از دبیرستان ترک تحصیل نمود تا به حرفه بازیگری روی آورده و تمام توجه خود را به این مقوله معطوف نماید. او در آن زمان الگوی خود را اسطوره‌های بازیگری همچون جیمز دین، مارلون براندو و مونتگومری کلیفت قرار داده بود و با تماشای آثار آن‌ها سعی در یادگیری متدهای بازیگری‌شان داشت.

