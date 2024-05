فیلم‌برداری لایو اکشن اقتباسی از انیمیشن‌های How to Train Your Dragon در ایرلند شمالی به پایان رسیده است.

فیلمی لایو اکشن قرار است از مجموعه انیمیشن‌های بسیار محبوب و پر طرفدار «چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم» ساخته شود. فیلم‌برداری این اثر سینمایی به کارگردانی دین دی‌بلویز در ایرلند شمالی در جریان بوده و حالا نیز این کارگردان خبر از پایان یافتن فیلم‌برداری آن داده است.

این فیلمساز خبر به پایان رسیدن فیلم‌برداری نسخه لایو اکشن «چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم» را در صفحه خودش در شبکه اجتماعی اینستاگرام بیان کرده و به طرفداران اطلاع داده که این پروژه یک گام دیگر به آمدن روی پرده سینماها نزدیک‌تر شده است. این فیلمساز همچنین تصویری را از این فیلم منتشر کرده که در ادامه آن را مشاهده می‌کنید.

