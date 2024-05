Call of Duty: Black Ops 6 در تاریخ ۲۵ اکتبر عرضه خواهد شد و روز عرضه به گیم پس می‌آید

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی The Verge و Insider Gaming، بازی Call of Duty: Black Ops 6 در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۴ (۴ آبان ۱۴۰۳) عرضه خواهد شد. این تاریخ مشخصاً با بازۀ انتشار همیشگی نسخه‌های مختلف Call of Duty هماهنگی دارد و ما همیشه در اکتبر و نوامبر شاهد عرضۀ این بازی‌ها […]