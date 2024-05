بازی جدید زلدا با یک شخصیت اصلی غیرمنتظره در دست ساخت است

علیرغم اینکه نام پرنسس زلدا در عنوان این مجموعه قرار دارد، عضو خانواده‌ی سلطنتی سرزمین هایرول به ندرت شخصیتی قابل بازی، به جز در اسپین‌آف‌ها بوده است. در واقع در بسیاری از بازی‌های اصلی سری، لینک همواره قهرمان و شخصیت قابل بازی اصلی بوده است. با این حال تعجبی هم ندارد که بسیاری از طرفداران بخواهند که اثری را ببینند که پرنسس زلدا شخصیت قابل بازی آن باشد.

البته بهتر است بدانید که میل به دیدن یک شاهزاده‌ی قابل بازی در زمان قبل از عرضه‌ی نسخه‌ی Tears of the Kingdom در سال ۲۰۲۳ بسیار قوی بود و چندین تئوری در مورد اینکه چگونه نینتندو با داشتن زلدایی قابل کنترل در بازی، قرار است سنت‌ها را کنار بگذارد، وجود داشت. اما Tears of the Kingdom عرضه شد و با اینکه زلدا نقشی محوری در آن داشت اما قابل کنترل نبود. ایجی آئونوما (Eiji Aonuma)، تهیه‌کننده مجموعه‌ی زلدا، حتی در مصاحبه‌ای پس از عرضه‌ی بازی ذکر شده اظهار داشت که کنترل زلدا در بازی‌های آینده چندان بعید نیست. حال به گفته‌ی یک افشاگر معروف، به نظر می‌رسد که ممکن است نسخه‌ای در دست ساخت باشد که در آن شاهزاده خانم داستان به عنوان شخصیت اصلی نقش‌آفرینی کند.

در توییتی که اخیرا توسط PapaGenos منتشر شده، او با پیامی رمزآلود که شامل طرح‌هایی از مدل موی زلدا در Tears of the Kingdom است، طرفداران را کنجکاو کرد و گفت که بازی یکی از بهترین طراحی‌های زلدا را داشته و طرفداران اثری می‌خواهند که او در آن نقش اصلی باشد. با این حال، در روشی که PapaGenos توییت خود را به تحریر در می‌آورد، پیامی پنهان نهفته است. تمام حروف بزرگ در توییت او در کنار هم عبارت This is a hint یا «این یک اشاره است» را نشان می‌دهد و این بدان معناست که این امکان وجود دارد که بازی بعدی زلدا بتواند شاهزاده زلدا را به عنوان شخصیت اصلی در دسترس بازیکنان قرار دهد. این بازی به احتمال زیاد یک اثر فرعی خواهد بود.

در نهایت می‌توان گفت که این احتمال چندان هم دور از ذهن نیست، زیرا نینتندو اوایل سال جاری میلادی یک اثر جدید با بازی پرنسس پیچ با عنوان Princess Peach: Showtime منتشر کرد . این بازی شاهزاده خانم قهرمان را در یک ماجراجویی با تم تئاتر قرار می‌دهد که در آن لباس‌های مختلفی می‌پوشد تا چندین قدرت جدید را برای شکست Madame Grape بدست آورد.

