برای مدت‌ طولانی طرفداران ویل اسمیت خواهان ساخت فیلم ترسناک I Am Legend 2 بوده‌اند و حال بیش از هر زمان دیگری به تولید این دنباله نزدیک شده‌ایم.

یکی از محبوب‌ترین آثار کارنامه بازیگری ویل اسمیت به I Am Legend (من افسانه هستم) ساخته فرانسیس لارنس در سال ۲۰۰۷ میلادی مربوط می‌شود که اقتباسی از رمانی به همین نام نوشته ریچارد متیسون بوده است. فیلمی ترسناک و دلهره‌آور حول محور رویارویی انسان با موجوداتی خون‌آشام مانند که بشریت را تا مرز سقوط پیش برده و روایت هیجان انگیز آن سبب شد تا به فروش حدوداً ۶۰۰ میلیون دلاری دست پیدا نماید؛ موفقیتی که از آن زمان تا به امروز سبب گشته تا بحث ساخت دنباله‌اش مطرح بوده باشد.

در حالی که مدت زمانی بالغ بر حدود ۲۰ سال از فیلم نخست می‌گذرد، ویل اسمیت همچنان متعهد به ساخت دنباله I Am Legend بوده و طی همکاری با مایکل بی. جردن قصد دارد تا باری دیگر به دنیای بی‌رحم ریچارد متیسون بازگردد. بازیگری که به زودی با فیلم Bad Boys: Ride or Die به پرده سینما باز خواهد گشت و به همین مناسبت نیز در گفت و گویی با Entertainment Tonight فاش کرده که تحت هیچ شرایطی از ساخت فیلم I Am Legend 2 پا پس نخواهد کشید.

حدوداً ۱ ماه پیش چند هفته‌ای را با مایکل بی. جردن سپری کردم و گمان می‌کنم که شرایط خوب به نظر می‌رسد. ما چند ایده جذاب و هیجان انگیز داریم و فکر می‌کنم که با کمک یکدیگر آن را بر پرده سینما عملی خواهیم کرد. من دوست دارم که این کار را در کنار وی عملی نمایم.

طی سالیان گذشته ویل اسمیت حضور فعالی در سینمای هالیوود داشته و به طبع تجربه ارزشمندی را کسب کرده است. به همین منظور او اعتقاد دارد که کیفیت را نباید فدای کمیت کرد و چنین دنباله‌‌ای تنها در صورتی باید ساخته شود که بتواند منطقی جلوه نماید. او در جریان صحبت‌های خود من باب تولید دنباله فیلم‌های Bad Boys و I Am Legend اعلام کرده که نسبت به طرفدارانش متعهد بوده و حاضر نیست که به ساخت یک دنباله با تنها جنبه مالی‌اش تن دهد؛ زیرا باید بتواند با استاندارهای وی همخوانی داشته باشد.

طبق صحبت‌های این بازیگر و خواننده آمریکایی بعید به نظر می‌رسد که به این زودی خبری از I Am Legend 2 بشنویم. با این حال امید می‌رود که هرچه زودتر شاهد بازگشت شخصیت دکتر رابرت نویل به دنیای آخرالزمانی باشیم تا ببینیم که ساخت پادزهر به دست او چه نتایجی را رقم زده است.

منبع: کولایدر