لیست تروفی‌های بازی Sand Land

فهرست تروفی‌‌های بازی Sand Land منتشر شد. این عنوان شامل ۴۰ تروفی برونز، ۸ تروفی نقره‌ای و ۲ تروفی طلایی می‌شود. در ادامه فهرست تروفی‌ها را مطالعه می‌کنید: Epic JourneyGot all trophies. Hydration!Stole water from the soldiers. Hitting the RoadLeft Demon Village with your friends. First VehicleStole a tank from the hangar. Journey HubArrived in […]