قرار گرفتن در نقش شخصیتی منفی مانند یک گانگستر تجربه‌ جذاب و جالبی برای بازیکنان است. بازیکنان در این عناوین با داشتن قدرت‌های مختلف و سوء استفاده از آن‌ها، سلطه خود بر شهر را افزایش می‌دهند. بازی‌های زیادی وجود دارند که به شما این امکان را می‌دهند و در این مقاله به بررسی ۱۵ مورد از بهترین بازی‌های گانگستری جهان باز می‌پردازیم.

GTA 3

بازی ویدیویی ، برترین ها (بازی) ، مقالات بازی

50Cent: Bulletproof, Driver: Parallel Lines, GTA 3, GTA 5, Mafia 2, Mafia: Definitive Edition, Red Dead Redemption 2, Saints Row The Third, Scarface, Sleeping Dogs, The Getaway, The Warriors, True Crime: Streets of LA, Watch Dogs, Yakuza 0

منبع متن: gamefa