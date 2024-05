Ghost of Tsushima به دومین عرضه بزرگ پلی استیشن در Steam تبدیل شد

طبق آمار SteamDB، بازی Ghost of Tsushima از روز عرضه تاکنون توانسته به رکورد ۷۵,۰۰۰ بازیکن همزمان برسد.

به‌روزرسانی:

Ghost of Tsushima با ۷۵ هزار بازیکن همزمان از God of War فراتر رفت و به دومین عرضه بزرگ پلی استیشن روی استیم تبدیل شد.

متن اصلی:

تنها سه بازی دیگر سونی توانسته‌اند از این تعداد عبور کنند که دو عدد از آن‌ها توسط استودیوهای داخلی این شرکت توسعه یافته‌اند.

بازی Helldivers 2 که توسط استودیوی Arrowhead توسعه یافته با ۴۵۸,۷۰۹ بازیکن همزمان پیشتاز است. پس از آن God of War با ۷۳,۵۲۹ و Marvel’s Spider-Man Remastered با ۶۶,۴۳۶ بازیکن همزمان در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.

تعداد بازیکنان همزمان Ghost of Tsushima، از عناوینی مانند Horizon Zero Dawn و Horizon Forbidden West Complete Edition و The Last of Us Part I پیشی گرفته است. این میزان پلیر ممکن است در طول آخر هفته افزایش یابد.

۱۰ بازی برتر پلی استیشن از نظر تعداد بازیکن همزمان در Steam به شرح زیر است:

تعداد بازیکن همزمان نام بازی رتبه ۴۵۸,۷۰۹ Helldivers 2 ۱ ۷۳,۵۲۹ God of War ۲ ۶۶,۴۳۶ Marvel’s Spider-Man Remastered ۳ ۵۹,۲۴۴ Ghost of Tsushima Director’s Cut ۴ ۵۶,۵۵۷ Horizon Zero Dawn Complete Edition ۵ ۵۶,۵۵۷ Horizon Forbidden West Complete Edition ۶ ۳۶,۴۹۶ The Last of Us Part I ۷ ۲۷,۴۵۰ Days Gone ۸ ۱۳,۵۳۹ Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ۹ ۱۰,۸۵۱ Uncharted: Legacy of Thieves Collection ۱۰

نسخه PC بازی Ghost of Tsushima Director’s Cut که از طریق فروشگاه Epic Games نیز در دسترس قرار دارد، توسط Nixxes با همکاری سازنده اصلی، Sucker Punch Productions، توسعه یافته است.

این بازی با استقبال خوبی از سوی بازیکنان در Steam مواجه شد، به طوری که در زمان انتشار، ۸۵ درصد از ۴,۵۷۳ آرای ثبت شده برای آن مثبت بوده است.

سونی اوایل این هفته نیز اعلام کرد که Helldivers 2 در ۱۲ هفته اول عرضه خود توانسته ۱۲ میلیون نسخه فروش داشته باشد و به پرفروش‌ترین بازی تاریخ این شرکت تبدیل شده است.