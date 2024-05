تهیه‌کننده فرنچایز Pirates of the Caribbean به تازگی از علاقه‌اش برای بازگشت جانی دپ به این مجموعه فیلم گفته است.

پنجمین فیلم از مجموعه فیلم‌های «دزدان دریایی کارائیب» تحت عنوان Pirates of the Caribbean: Dead Man Tell No Tales در سال ۲۰۱۷ میلادی به روی پرده سینماها آمد و از آن زمان نیز بیش از ۷ سال می‌گذرد و هنوز هیچ پروژه جدیدی از این مجموعه در حال تولید نیست.

با اینکه سه فیلم ابتدایی این مجموعه با استقبال بسیار خوبی مواجه شدند اما فیلم‌های چهارم و پنجم عملکرد چندان خوبی در گیشه نداشتند. با این حال، تهیه‌کننده این مجموعه یعنی جری بروکهایمر همچنان نسبت به آینده این فرنچایز امیدوار است و مثبت فکر می‌کند.

