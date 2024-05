نقدها و نمرات بازی Animal Well

نقدها و نمرات بازی Animal Well منتشر شدند. با ما همراه باشید. در ادامه خلاصۀ برخی نقد و بررسی‌های منتشر شده از وبسایت‌های معتبر را مطالعه می‌کنید: Destructoid 10/10 Animal Well بیش از هر بازی دیگری فعالیت برای انجام دادن و رمز و راز برای پیدا کردن دارد. DualShockers 9.2/10 Animal Well یک شاهکار در […]

نقدها و نمرات بازی Animal Well محمد حسین کریمی ۱۳:۳۳ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱