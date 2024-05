باکس آفیس | فیلم IF صدرنشین شد

فیلم IF با هنرنمایی رایان رینولدز در اولین هفته اکرانش توانست در صدر جدول باکس آفیس قرار بگیرد.

فیلم IF جدیدترین اثر به کارگردانی جان کرازینسکی به شمار می‌رود که در آن، رایان رینولدز نیز هنرنمایی می‌کند. این اثر سینمایی در اولین هفته اکرانش روی پرده سینماها توانست در صدر جدول باکس آفیس قرار بگیرد و به فروش ۳۵ میلیون دلاری در داخل آمریکا دست پیدا کند.

این اثر سینمایی تازه که اولین هفته اکرانش روی پرده سینماها را تجربه می‌کند،‌ در اکران خودش در گیشه‌های بین‌المللی توانست مبلغ ۲۴ میلیون دلار را به دست بیاورد. با احتساب فروش داخلی و بین‌المللی، این اثر سینمایی در اولین هفته اکرانش توانست به فروش ۵۹ میلیون دلاری دست پیدا کند.

منبع متن: gamefa