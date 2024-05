بازگشت به سرزمین میانه و حماسه ارباب حلقه‌ها آن با حضور پیتر جکسون می‌تواند به واقعیت پیوستن آرزوی محالی باشد که با ساخت فیلم اختصاصی گالوم به واقعیت پیوسته است.

بازگشت به سرزمین میانه و حماسه ارباب حلقه‌ها آن هم با حضور پیتر جکسون می‌تواند به واقعیت پیوستن آرزوی محالی باشد که با ساخت فیلم اختصاصی گالوم به واقعیت پیوسته است. ۳گانه ارباب حلقه‌ها نه تنها به عنوان بهترین اقتباس از داستان‌های جی. آر. آر. تالکین در تمام دوران شناخته می‌شود، بلکه به عنوان یکی از به یاد ماندنی‌ترین آثار ژانر فانتزی و حماسی تاریخ سینمای هالیوود نیز در نظر گرفته می‌شود که علی‌رغم گذشت بیش از ۲ دهه ذره‌ای از جذابیت و عظمت ساخته‌های پیتر چکسون افسانه‌ای کاسته نشده است. علی‌رغم این که کمپانی آمازون وعده و وعیدهای جذابی را برای بازگشت به سرزمین میانه با سریال پرهزینه ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت مطرح کرده بود اما محصول نهایی آن چیزی نبود که طرفداران تالکین توقع داشتند. اساساً بازگشت به سرزمین میانه و یا روایتی از حماسه ارباب حلقه‌ها که بتواند از کیفیتی لازم برخوردار باشد، به آرزوی محالی تبدیل شده که تا هفته گذشته تحقق آن بسیار دور از انتظار به نظر می‌رسید. با این حال دیوید زاسلاو رئیس کمپانی برادران وارنر خبر از بازگشت به سرزمین میانه با فیلم پیش درآمد The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum داده که از یک سو خشنودی طرفداران را در پی داشته و در سمت دیگر ماجرا این نگرانی را به وجود آورده که صرفاً کمپانی برادران وارنر درصدد سوءاستفاده از محبوبیت این فرنچایز بوده تا اثری سطحی و بی‌کیفیت را روانه سینماها نماید. نگرانی که البته با حضور خود شخص پیتر جکسون به عنوان یکی از تهیه‌کنندگان تا حدودی می‌تواند رفع شود. نکته دیگر و مهم سخنان دیوید زاسلاو در این است که ساخت فیلم The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum تازه اول راه بوده و آن‌ها قصد دارند تا پروژه‌های متعددی را حول محور سرزمین میانه و حماسه ارباب حلقه‌ها به تصویر بکشند؛ پروژه‌هایی که چه بسا می‌توانند پیتر چکسون را پس از سال‌ها دوری باری دیگر در جایگاه کارگردان قرار دهند. به همین منظور نیز در مقاله امروز به سراغ ۱۰ ایده جذاب و هیجان انگیز رفته‌ایم که می‌توانند داستانی برای روایت فیلم‌های جدید این فرنچایز باشند. ۱۰. بازپس‌گیری شایر فیلم و سریال ، مقالات سینما

J.R.R. Tolkien, Lord of the Rings, Lord of the Rings: The Rings of Power, The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum

منبع متن: gamefa