زمان تقریبی پخش فصل دوم The Last of Us اعلام شد

فصل دوم مجموعه تلویزیونی درام و پسا-آخرالزمانی The Last of Us ساخته شبکه HBO زمان پخش تقریبی خود برای سال ۲۰۲۵ میلادی را دریافت کرده است.

امکان ندارد که مخاطب دنیای بازی‌های ویدیویی باشید و برای یکبار هم که شده نام یکی از پرافتخارترین فرنچایزهای تاریخ این مدیوم یعنی The Last of Us (آخرین بازمانده از ما) به گوشتان نخورده باشد. سری بازی‌های تحسین شده و زیبایی که توسط استودیو ناتی داگ به رهبری نیل دراکمن تولید شده و محبوبیت آن شبکه HBO را مجاب کرد تا اقتباسی تلویزیونی از آن را به ارمغان آورده و فصل نخست را در سال ۲۰۲۳ میلادی برای طرفدارانش به پخش در آورد. اقتباسی با نقش آفرینی تحسین شده بازیگرانی نظیر پدرو پاسکال و بلا رمزی که روایتی درام را در بستری از دنیایی پسا-آخرالزمانی به تصویر کشید و با واکنش‌های به شدت مثبتی از سوی بینندگانش مواجه شد.

با گذشت ۱ سال طرفداران این فرنچایز منتظر اعلام زمان پخش فصل دوم بوده تا باری دیگر با شخصیت‌های جوئل و الی همراه شده و وجه دیده نشده‌ای از زندگی آن‌ها را پس از گذشت بازه زمانی ۵ ساله مشاهده نمایند. حال به لطف ارائه گزارش جدیدی از سوی خبرگزاری ددلاین متوجه شدیم که فصل دوم آخرین بازمانده از ما برای پخش در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ میلادی (۶ ماه اول این سال) برنامه ریزی شده است. بازه زمانی که با سخنان بلا رمزی در سال گذشته تطابق داشته است.

با گسترش سیر روایی داستان در فصل جدید و مورد انتظار The Last of Us پای شخصیت‌های جدیدی به داستان باز خواهد شد تا شاهد حضور بازیگرانی همچون کیتلین دیور، ایزابلا مونر و یانگ مازینو باشیم. فصلی که اقتباسی از وقایع داستان عنوان The Last of Us Part II بوده و اتفاقاتی شوکه‌کننده، غیرقابل پیش بینی و سراسر دلهره و هیجان را به تصویر خواهد کشید.

منبع: gamingbolt