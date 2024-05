فرام‌سافتور از دشمن جدید الدن رینگ با الهام از موجودات بلادبورن رونمایی کرد

در توضیحات این موجود عجیب و غریب آمده است:

ر‌ها شده با شرایطی غم‌انگیز که در تاریکی به دنبال چیزی است، برای در آغوش گرفتن یک استاد جدید دعا می‌کنند.

همراه با این توصیف مرموز، تصویری است که چهره‌ای عجیب را نشان می‌دهد که عصایی در دست دارد و سرش درخشش خاصی از خود بازتاب می‌کند. در واقع به نظر می‌رسد که عنصری طلایی که در بخش‌های مختلف تریلر بسته‌ی الحاقی دیده شده، نقش مهمی در بازی ایفا می‌کند. به دلیل طراحی خاص این موجود، طرفداران آن را با برخی دشمنان در بلادبورن مانند Winter Lanterns و Garden of Eyes مقایسه کرده‌اند. در بلادبورن، Winter Lanterns دشمنانی با بدن‌های بلند و باریک و چشم‌های درخشان متعددی هستند. آن‌ها وقتی بازیکن را می‌بینند، صدای هولناکی از خود ساطع می‌کنند و به سرعت نوار دیوانگی را پر می‌کنند که وقتی حداکثر شود، آسیب شدیدی به بازیکن وارد می‌کند.

از سوی دیگر، Garden of Eyes موجودات حشره‌مانندی هستند که در جنگل‌های ممنوعه یافت می‌شوند و با چنگال‌های تیز حمله می‌کنند و هاله‌ای فلج‌کننده منتشر می‌کنند که حرکت بازیکن را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. هر دو دشمن لایه‌هایی از چالش و ترس را به بازی اضافه می‌کنند و ظاهرا این دشمن جدید نیز قرار است المانی از ترس را به الدن رینگ اضافه کند.

گفتنی است که بسته‌ی الحاقی Shadow of the Erdtree در همان دنیای الدن رینگ اتفاق می‌افتد، اما مکانی که بازیکن در آن به ماجراجویی خواهد پرداخت، سرزمین سایه‌ها (Land of Shadows) نام دارد که توسط درخت Hieratic تحت الشعاع قرار می‌گیرد. این بسته‌ی الحاقی که از طریق یک پیله در میدان نبرد با یکی از باس‌های بازی با نام Mohg قابل دسترسی است، میزبان ماجراجویی‌های جدیدی خواهد بود. فرام‌سافتور چیز زیادی در مورد این بسته فاش نکرده است، اما گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که برخی محتویات بازی در زمان توسعه از نسخه‌ی اصلی جدا شده‌اند که برخی از آن‌ها می‌تواند در بسته‌ی ذکر شده ظاهر شود.

منبع: Eurogamer

منبع متن: digikala