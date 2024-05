تهیه‌کننده فرنچایز Pirates of the Caribbean وضعیت آینده آن را اعلام کرده و فاش نموده که در عین ریبوت، پروژه متفاوتی از آن در دست تولید می‌باشد.

یکی از محبوب‌ترین فرنچایزهای تاریخ سینمای هالیوود به Pirates of the Caribbean (دزدان دریایی کارائیب) مربوط می‌شود که جانی دپ را در قامت شخصیت نمادین جک اسپارو قرار داده و ماجراجویی‌های هیجان انگیزی از دزدان دریایی را به تصویر کشیده است. فرنچایزی که با حواشی ایجاد شده حول محور بازیگر نقش اصلی‌اش، آینده آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و در طی سال‌های گذشته شایعات مختلفی به گوش می‌رسید که خبر از ریبوتش داده بود. مسئله‌ای که واکنش تهیه‌کننده این فرنچایز را در پی داشته تا وضعیت آینده آن را اعلام نماید.

جری بروکهایمر تهیه‌کننده تمامی ۵ فیلم ساخته شده از Pirates of the Caribbean در تازه‌ترین سخنان خود اعلام کرده که این فرنچایز نه تنها تمام و کمال ریبوت خواهد شد، بلکه اسپین‌آفی از آن نیز در دست تولید قرار گرفته است. فیلم نخست ریبوت کاملی بوده که توسط جف نیثنسن نویسندگی شده (با سابقه نگارش فیلم‌نامه‌های Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales و بازسازی The Lion King) و فیلم دوم یک اسپین‌آف می‌باشد که فیلم‌نامه نویس پروژه‌هایی نظیر Harley Quinn: Birds of Prey و The Flash یعنی کریستینا هادسون نویسندگی‌اش را بر عهده خواهد داشت؛ اسپین‌آفی که توسط مارگو رابی نقش آفرینی می‌شود.

جری بروکهایمر در عین این که پروژه‌های نام برده شده را “۲ فیلم کاملاً متفاوت” خطاب کرده، اعلام نموده که:

امیدواریم که بتوانیم هر جفت پروژه‌ها را به مرحله تولید برسانیم و اعتقاد دارم که دیزنی به شدت خواهان ساخت نسخه اسپین‌آف با حضور مارگو رابی بوده است.

نسبت به فیلم ریبوت و نویسنده آن نیز واکنش نشان داده و اعلام کرده:

فکر می‌کنم که جف نیثنسن کار بزرگی انجام داده است. او پرده سوم شگفت انگیزی را خلق کرده و تنها باید شرایط را مهیا نماییم تا به نقطه‌ای برسیم که فیلم‌نامه اوج خودش را به معرض نمایش بگذارد.

سکانس پس از تیتراژ فیلم Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales خبر از بازگشت دیوی جونز، شرور نمادین این فرنچایز می‌داد. با این حال جری بروکهایمر فاش کرده که فیلم‌نامه جف نیثنسن توانسته تا داستانی را مهیا نماید که بدون نیاز به حضور شخصیت‌های پیشین می‌تواند حماسه مجددی را رقم بزند. مسئله ناامید کننده‌ای که خبر از عدم بازگشت بازیگرانی نظیر جانی دپ، اورلاندو بلوم و کیرا نایتلی داده و باید منتظر نقش آفرینی بازیگران کاملاً جدیدی باشیم.

ما شاهد یک ریبوت خواهیم بود اما اگر تصمیمات بر عهده من بود، او را (جانی دپ) وارد فیلم می‌کردم.

پس از مدت‌ها انتظار و انتشار شایعات مختلف بالاخره به صورت رسمی از وضعیت آینده Pirates of the Caribbean رونمایی شده و نکته ناراحت‌کننده به عدم حضور جانی دپ مربوط می‌شود که اساساً به عنوان نماد این فرنچایز شناخته شده و مشخص نیست که در نبود او واکنش طرفداران نسبت به فیلم‌های جدید چگونه خواهد بود.

منبع: کامیک‌بوک