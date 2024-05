رسمی: امروز تریلر داستانی Elden Ring: Shadow of the Erdtree منتشر خواهد شد

صفحۀ رسمی Elden Ring در توییتر اعلام کرد که امروز ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران، تریلر داستانی بسته‌الحاقی Shadow of the Erdtree منتشر خواهد شد. این تریلر ۳ دقیقه خواهد بود.

شما با کلیک روی تصویر زیر به ویدیوی مذکور هدایت خواهید شد:

Bandai Namco, Elden Ring, From Software, Shadow of the Erdtree

منبع متن: gamefa