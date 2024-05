فیلم‌های جیمز باند بسیار خوب و جذابی تا به امروز در این فرنچایز طولانی در تاریخ سینما عرضه شده است.

از زمانی که دنیل کریگ تصمیم گرفت تا دیگر نقش جیمز باند را بازی نکند و به حضورش در این مجموعه فیلم پایان بدهد، جستجو برای بازیگر جدید نقش جیمز باند شروع شده و در این میان نیز شایعات و گزارش‌های غیررسمی متعددی منتشر شده است. در این میان، برخی از گزارش‌های تازه و تأیید نشده حاکی از آن هستند که آرون تیلور جانسون قرار است نقش جیمز باند را در ۲۶ مین فیلم این فرنچایز ایفا کند.

حدود دو سال و نیم پیش بود که فیلم No Time to Die به روی پرده سینماها آمد و آخرین حضور دنیل کریگ در نقش مأمور ۰۰۷ را رقم زد. با این حال، در این مدت زمان، خبرهای رسمی چندانی درباره آینده این مجموعه ارائه نشده است. همین نیز سبب شده تا شایعات بسیار زیادی پیرامون این مجموعه وجود داشته باشد.

با این حال، در این مدت که طرفداران منتظر هستند، می‌توان به رتبه‌بندی فیلم‌های جیمز باند پرداخت، فرنچایزی که تاکنون ۲۵ فیلم در آن ساخته شده و برخی از آن‌ها یک سروگردن از بقیه بالاتر هستند. مطمئنا هر کدام از بازیگران جیمز باند در ادوار مختلف طرفداران خاص خودش را دارند اما اینکه کدام یک از این آثار بهتر از بقیه است، انتخاب دشواری به شمار می‎‌رود.

به طور کلی، هر کدام از بازیگران نقش جیمز باند شروع خوبی داشتند و برجسته بودند اما رفته رفته آثار آن‌ها نزول پیدا کردند و همین نیز سبب می‌شد تا بازیگر دیگری برای ایفای نقش جیمز باند در فیلم‌های بعدی انتخاب شود. در هر صورت، در این مطلب قرار است نگاهی به گذشته این فرنچایز بیندازیم و بررسی کنیم که کدام یک از آثار فرنچایز جیمز باند بهتر از بقیه هستند.

ملاقات آرون تیلور-جانسون با تهیه‌کنندگان فرنچایز جیمز باند

