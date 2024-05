تریلر داستانی Elden Ring Shadow of the Erdtree منتشر شد

طبق وعدۀ قبلی، تریلر سینمایی و داستانی بستۀ‌الحاقی بازی Elden Ring تحت نام Shadow of the Erdtree به اشتراک گذاشته شد. شما در ادامه تریلر منتشر شده را مشاهده می‌کنید: Elden Ring: Shadow of the Erdtree در تاریخ ۲۱ ژوئن ۲۰۲۴ (۱ تیر ۱۴۰۳) برای پلی استیشن ۴، پلی استیشن ۵، ایکس باکس وان، ایکس […]

تریلر داستانی Elden Ring Shadow of the Erdtree منتشر شد محمد حسین کریمی ۱۸:۳۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱