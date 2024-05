ویدیو: The Witcher 3 REDkit منتشر شد

ابزار رسمی مادسازی بازی The Witcher 3 Wild Hunt روز گذشته منتشر شد. تریلر هنگام عرضه ابزار The Witcher 3 REDkit را در ادامه می‌توانید تماشا کنید: استودیوی CD Projekt Red همچنین چندین ویدیو آموزشی نحوه کار با این ابزار برای کسانی که با مادسازی آشنایی ندارند، منتشر کرده است. طرفداران The Witcher 3 اکنون […]