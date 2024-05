فیلم ریبوت X-Men نویسنده خود را پیدا کرد

استودیو مارول یک قدم دیگر به ساخت ریبوت فیلم X-Men نزدیک شد و فیلم‌نامه نویس Now You See Me 3 را برای نگارش داستان جهش یافته‌ها برگزیده است.

در حالی که مشغول سپری کردن فاز پنجم از دنیای سینمایی مارول هستیم و به زودی فیلم مورد انتظار و هیجان انگیز Deadpool & Wolverine (ددپول و ولورین) بر پرده سینما اکران خواهد شد، موجودات جهش یافته‌ در پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی مختلفی از این فرنچایز حضور به عمل رسانده‌اند. البته که هیچکدام از آن‌ها تاکنون صاحب پروژه اختصاصی خود نشده و به نظر می‌رسد که استودیو مارول تا زمان ساخته شدن نخستین فیلم از X-Men (مردان ایکس) رویکرد فعلی خود را ادامه خواهد داد و نقش فرعی را به این شخصیت‌ها اختصاص خواهد داد.

با این حال این استودیو یک قدم دیگر به ساخت فیلم اختصاصی گروه مردان ایکس نزدیک شده و نویسنده این پروژه جاه‌طلبانه و مورد انتظار را رونمایی کرده است. مایکل لسلی با سابقه نگارش فیلم‌نامه آثاری نظیر The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes و Now You See Me 3 به دنیای سینمایی مارول پیوسته تا روایت جدیدی حول محور جهش یافته‌های دوست داشتنی مارول را به نگارش دربیاورد. رقیب او در تصاحب این جایگاه نویسندگی، راف جادکینز نام داشته که شورانر اقتباس تلویزیونی God of War به شمار رفته و نگارش فیلم Uncharted و سریال The Wheel of Time را نیز بر عهده داشته است.

در حال حاضر اطلاعات چندانی از پروژه اختصاصی X-Men در دسترس نبوده و تنها می‌دانیم که این فیلم دوران جدیدی را در دنیای سینمایی مارول آغاز خواهد کرد که می‌تواند زمینه را برای تمرکز حول محور جهش یافته‌ها در حماسه بعدی پس از نابودی کانگ فراهم نماید. البته که کوین فایگی اعلام نموده طرفداران مارول مدت زمان زیادی را برای تماشای این فیلم منتظر نخواهند ماند.

منبع: کامیک‌بوک