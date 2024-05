اولین تیزر Call of Duty Black Ops 6 منتشر شد

به نظر می‌رسد وبسایتی به نام truthlies.com پیدا شده است که شامل یک تیزر کوتاه از بازی Call of Duty Black Ops 6 می‌شود. این تیزر بیش از هر چیز به نسخۀ Black Ops Cold War اشاره دارد که شامل چندین پایان و المان‌های دروغ یا حقیقت گفتن می‌شد.

تیزر منتشر شده را در ادامه مشاهده می‌کنید:

عنوان بعدی Call of Duty که طبق گزارش‌ها Black Ops 6 خواهد بود، توسط استودیوی Treyarch در دست ساخت قرار دارد. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی The Verge و Insider Gaming، بازی Call of Duty: Black Ops 6 در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۴ (۴ آبان ۱۴۰۳) عرضه خواهد شد. از سوی دیگر، پیش از این گزارش‌هایی منتشر شده بود مبنی بر این که مایکروسافت در نظر دارد که روز عرضه، Black Ops 6 را روی سرویس گیم پس نیز قرار دهد. حالا WSJ گزارش می‌دهد که این تصمیم نهایی شده و بازی روز عرضه به گیم پس می‌آید.

شوکیس بازی‌های ایکس باکس در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۲۴ (۲۰ خرداد ۱۴۰۲) ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران برگزار می‌شود. بلافاصله پس از پایان این شوکیس، مراسمی اختصاصی برای معرفی Call of Duty بعدی آغاز خواهد شد.