لوگوی Call of Duty Black Ops 6 فاش شد

لوگوی نسخه بعدی سری Call of Duty توسط بخش تبلیغات یک رسانه پیش از معرفی اصلی این عنوان منتشر شد. این رسانه علاوه بر لوگوی Call of Duty جدید، از نام آن نیز پرده بر می‌دارد. طبق لیک، این بازی Black Ops 6 نام خواهد داشت. روز گذشته تیزری از Call of Duty Black Ops […]

لوگوی Call of Duty Black Ops 6 فاش شد امیر فتحی ۱۴:۴۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳