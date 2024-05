کارگردان سری The Last of Us و مدیر استودیوی ناتی داگ گفته است که بازی بعدی این استودیو، هیجان‌انگیزترین ساخته آن‌ها خواهد بود.

نیل دراکمن (Neil Druckmann) در نشست استراتژی سونی و نمایش هدف سرگرمی خلاقانه (Creative Entertainment Vision) از اهداف خود برای اثر بعدی استودیوی ناتی داگ گفته است.

او در مصاحبه که در رویداد مذکور انجام داده، چنین گفت:

من شانس این را داشتم که روی چندین پروژه رویایی‌ام کار کنم و در حال حاضر مشغول توسعه اثری جدید هستم که به نظر من، هیجان‌انگیزترین ساخته ما است. امروزه برخلاف زمانی که من بزرگ شدم، درک و قدردانی بسیاری نسبت به صنعت بازی وجود دارد. این موضوع با سرمایه‌گذاری ما در تلویزیون با سریال The Last of Us مشخص می‌شود. امیدوارم چنین اتفاقاتی باعث نزدیکی میان گیمرها و دیگر افراد شود. موفقیت سریال The Last of Us، به درخشش بیشتر بازی‌ها کمک کرده و تجربه غنی‌ای که آن‌ها ارائه می‌دهند را بیش از پیش نشان می‌دهد. این اتفاق، اشتیاق من را برای پروژه بعدی‌مان بیشتر می‌کند. برای دیدن عملکرد بازی بعدی استودیو نمی‌توانم صبر کنم. خصوصا به این دلیل که بازی بعدی ما تحت تاثیر موفقیت The Last of Us قرار می‌گیرد و این اتفاق می‌تواند درک مخاطبین از بازی‌های جریان اصلی (Mainstream) را دوباره تعریف کند.

آقای دراکمن در ادامه مصاحبه از اشتیاق خود برای تجربه‌های جدید گفت:

برای یافتن ایده‌های جدیدی که با مخاطبان ارتباط برقرار می‌کند، باید ریسک کرد. استودیوی ما با وجود این که سری Uncharted را داشت، برای نوآوری بیشتر فرانچایز The Last of Us را معرفی کرد. بسیاری از شرکت‌ها ترجیح می‌دهند برای تضمین سود خود، به فرانچایزهای قدیمی خود پایبند بماند، اما فرهنگ کاری و فلسفه سرگرمی‌های تعاملی سونی (SIE)، به ما اجازه می‌دهد تا ایده‌های جدیدی مطرح کنیم. هنر نیاز به ریسک دارد، شما نمی‌توانید به طور دقیق موفقیت یک اثر هنری را پیش‌بینی کنید. من از SIE به خاطر اعتمادشان به ما بسیار ممنونم.

آقای دراکمن مدتی پیش اعلام کرده بود که قصد دارد از ساخت بازی‌های بلاک‌باستری فاصله بگیرد. او همچنین گفته بود که بازی بعدی استودیوی ناتی داگ، اثری جاه‌طلبانه خواهد بود.