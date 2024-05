طرح هنری جدیدی از Elden Ring Shadow of the Erdtree منتشر شد

صفحۀ توییتر رسمی Elden Ring طراحی هنری جدیدی از بستۀ‌الحاقی Shadow of the Erdtree منتشر کرد.

تصویر منتشر شده را در ادامه مشاهده می‌کنید:

منبع متن: gamefa