Embracer Group در آخرین گزارش مالی سه ماهه‌ی اخیر خود اعلام کرد که عملکرد بازی Alone in the Dark در کنار عنوان Outcast: A New Beginning پایین‌تر از حد انتظارات این شرکت بوده است.

وبسایت کوتاکو (Kotaku) در ماه گذشته گزارش داد که استودیوی Pieces Interactive، توسعه‌دهنده‌ی Alone in the Dark، پس از انتشار این بازی با تعدیل نیرو مواجه شده است. Embracer تاکنون این اخراج‌ها را تایید نکرده است.

بازی وحشت بقای Alone in the Dark هم‌اکنون بر روی پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و PC در دسترس است.