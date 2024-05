جورج آر آر مارتین از وضعیت ساخت سریال A Knight of the Seven Kingdoms نسخه فرعی سریال بازی تاج و تخت گفته است.

جورج آر آر مارتین از جمله نویسندگان سرشناس به شمار می‌رود که بیشتر به خاطر نگارش کتاب‌های «نغمه یخ و آتش» شهرت دارد، مجموعه کتاب‌هایی که منبع اقتباسی برای سریال Game of Thrones بودند، سریالی که به موفقیت بسیار زیادی در شبکه اچ‌بی‌او دست پیدا کرد.

حالا جورج آر آر مارتین آپدیتی از وضعیت ساخت نسخه فرعی سریال «بازی تاج و تخت» تحت عنوان A Knight of the Seven Kingdoms ارائه کرده است و بیان کرده که انتخاب بازیگر برای این سریال در جریان است و تولید آن شروع خواهد شد. این سریال بر اساس رمان Dunk & Egg نوشته خود جورج آر آر مارتین ساخته خواهد شد.

A Knight of the Seven Kingdoms, Game Of Thrones, Peter Claffey

