نیل درکمن (Neil Druckmann)، کارگردان The Last of Us، ادعا می‌کند که هوش مصنوعی می‌تواند برای ایجاد «دیالوگ‌های ظریف و شخصیت‌های پیچیده» مورد استفاده قرار گیرد.

تا جایی که می‌دانیم استودیوی Naughty Dog، سازنده بازی The Last of Us، حداقل یک بازی دیگر از این مجموعه آخرالزمانی را در دست ساخت دارد. از سوی دیگر می‌دانیم که بازی بعدی این استودیو The Last of Us نخواهد شد. در حالی که هنوز مشخص نیست بازی جدید این استودیو قرار است چه باشد، نیل دراکمن، رئیس استودیو، در یک مصاحبه داخلی با سونی بیان کرده است که «ایده‌های بلندپروازانه‌ای» برای آن دارد.

پلی استیشن به تازگی کمپین بزرگی را در مورد آینده فناوری و بازی‌های ویدیویی راه‌اندازی کرده و در طی آن مصاحبه‌ای با دراکمن پیرامون افکار او درباره آینده روایتگری و داستان‌گویی در بازی‌های ویدیویی انجام داده است. او بخش‌هایی از این مصاحبه را صرف تمجید از فناوری هوش مصنوعی به عنوان یک روش کاهش هزینه کرد. وی توضیح داد تا زمانی که بتوان ابزارهای هوش مصنوعی را «با دقت» هدایت کرد، می‌توان از آن‌ها برای ایجاد «دیالوگ‌ها و شخصیت‌های ظریف» استفاده کرد. او در ادامه بیان کرد:

هوش مصنوعی نحوه تولید محتوا را متحول خواهد کرد، اگرچه این تحول یکسری مسائل اخلاقی را نیز با خود به همراه دارد که باید به آن‌ها رسیدگی کنیم. با فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و توانایی انجام موشن‌کپچر حتی در خانه، ما در حال کاهش هزینه‌ها و موانع فنی هستیم که می‌تواند در ساخت پروژه‌های ماجراجویانه‌تر و جابجایی مرزهای روایتگری در بازی‌ها به ما کمک کند. تکامل در ابزار ساخت بازی، خالقان را در گسترش چشم‌اندازشان یاری خواهد کرد.

این صحبت‌ها واکنش برخی از طرفداران The Last of Us را در پی داشت. آن‌ها گفتند که حتی تصور افرادی مانند هالی گروس (Halley Gross)، سرپرست نویسندگان قسمت دوم بازی، در حال کار با هوش مصنوعی برای نوشتن دیالوگ نیز، بسیار آزاردهنده است.

در هر صورت، فرنچایز The Last of Us در طول دهه گذشته یکی از بهترین روایت‌ها را در میان بازی‌های AAA در اختیار داشته است؛ از این رو، شنیدن صحبت‌های مردی که پشت ساخت این اثر قرار دارد و از هوش مصنوعی به عنوان ابزاری برای نوشتن شخصیت‌ها و دیالوگ‌ها حمایت می‌کند، در نوع خود جالب است.

علاوه بر آن، درکمن در مورد پروژه بعدی Naughty Dog نیز صحبت کرد. او گفت این بازی شاید هیجان‌انگیزترین بازی‌ای باشد که این استودیو تا به حال ساخته است و او علاقه‌مند است ببیند که این بازی چگونه با طرفداران ارتباط برقرار می‌کند. او همچنین با گفتن اینکه این بازی مرموز «می‌تواند معنی بازی را بازتعریف کند» صبحت خود را به پایان رساند.