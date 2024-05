بیوگرافی مارتین اسکورسیزی | از اعتیاد تا دگرگونی آثار گانگستری

مارتین اسکورسیزی کارگردان بزرگ سینمای هالیوود به شمار می‌رود که زندگی سخت و پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و آثاری به یاد ماندنی را تولید کرده است.

مارتین چارلز اسکورسیزی در تاریخ ۱۷ نوامبر ۱۹۴۲ (۲۶ آبان ۱۳۲۱) در منطقه کویینز از شهر نیویورک کشور آمریکا و محله‌ای ایتالیایی‌نشین متولد شد. خانواده وی را مادرش کاترین، خیاط و بازیگر و پدرش چارلز، اتوکش و بازیگر تشکیل داده و اساساً در خانه‌ای هنری چشم به جهان گشوده است. خانواده‌ای که اصل و نسبی ایتالیایی متعلق به جزیره سیسیل داشته و در شرایطی با مذهب کاتویک پرورش یافته است تا یکی از مشهورترین هنرمندان هالیوودی باشد که از اعتقادات سفت و سختی برخوردار باشد.

مارتین در سنین کودکی علی‌رغم علاقه شدید و شور و اشتیاقی که برای بودن با هم سن و سالانش و بازی با آن‌ها داشت، به سبب رنج بردن از بیماری آسم از انجام هرگونه تحرک فیزیکی منع شده بود. به همین سبب نیز گوشه‌گیر شد و خانواده‌اش برای آن که بتواند روحیات وی را متحول کرده و اجازه ندهند که بیماری آسم روح و روان وی را تحت الشعاع قرار دهد، او را به سینما برده و با مدیومی آشنایش کردند که شیفته آن شد و زندگی‌اش در طی دهه‌های بعدی متحول می‌کرد.

او شیفته سینما شده بود تا حدی که اکثر اوقات فراغت خود را یا در سالن‌های سینما و یا اجاره فیلم می‌گذراند و رقیبش در این مسئله جورج ای. رومرو به شمار می‌رفت که او هم به سبب علاقه شدید به سینما، رویه زندگی خود را با اجاره فیلم سپری می‌کرد. بازیگران مورد علاقه مارتین را سابو دستگیر و ویکتور ماتیور تشکیل داده و فیلم‌های مورد علاقه‌اش Black Narcissus و The Red Shoes در آن زمان بوده‌اند که تاثیر به سزایی در جنبه کارگردانی وی داشته‌اند و او الهامات بسیاری از این فیلم‌ها در آثار خود به کار گرفته است. البته که حماسه‌های تاریخی همچون El Cid و Land of the Pharaohs نیز او را به وجد می‌آوردند.

انتخاب سردبیر ، بیوگرافی بازیگران ، فیلم و سریال

Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese, بیوگرافی, مارتین اسکورسیزی

منبع متن: gamefa