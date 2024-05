پوسترهای Call of Duty Black Ops 6 در سرتاسر ایالات متحده و اروپا نصب شدند

پوسترهای Call of Duty Black Ops 6 در سرتاسر ایالات متحده و اروپا نصب شدند
امیر فتحی
۱۱:۰۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴

حقیقت، نخستین قربانی جنگ است. شرکت Activision و استودیوی Treyarch روز گذشته بالاخره از نام و کاور نسخه جدید Call of Duty رونمایی کردند. Call of Duty Black Ops 6، بازگشت استودیوهای Treyarch و Raven Software به Call of Duty پس از ۴ سال خواهد بود. این بازی که در زمان جنگ خلیج فارس روایت می‌شود، ادامه‌ای برای Black Ops Cold War می‌باشد. شرکت Acticision پس از معرفی Call of Duty Black Ops 6، پوسترهای بسیاری بر دیوارهای نیویورک و برخی شهرهای اروپایی نصب کرده است. این پوسترها که دو شعار «حقیقت دروغ است» و «حقیقت نخستین قربانی جنگ است» روی آن‌ها نوشته شده، کوه راشمور را نشان می‌دهند. این پوسترها را در ادامه می‌توانید مشاهده کنید: