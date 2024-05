تاریخ پخش فیلم بعدی استیون اسپیلبرگ مشخص شد

تاریخ پخش فیلم جدید استیون اسپیلبرگ اعلام شد و باید منتظر فیلم بدون عنوان و جدید اسپیلبرگ باشیم.

اوایل امسال گفته شد که اسپیلبرگ درحال کار بر روی یک فیلم علمی-تخیلی است. اطلاعاتی از داستان فیلم هنوز مشخص نیست اما اشاره شده که این فیلم ربطی به UFOها خواهد داشت. بازگشت اسپیلبرگ به این ژانر هیجان‌انگیز است چرا که او تعدادی از بهترین فیلم‌های این ژانر را کارگردانی کرده است.

استیون اسپیلبرگ در این پروژه در سمت کارگردان خواهد بود و نوشتن فیلمنامه برعهده دیوید کوپ خواهد بود که پیشتر نویسنده‌ی فیلم‌هایی مثل War of the Worlds و Indiana Jones and the Dial of Destiny بوده است.

فیلم جدید اسپیلبرگ در تاریخ ۱۶ مه ۲۰۲۶ (۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵) اکران خواهد شد.

منبع: ScreenRant