روزی روزگاری: نگاهی به Kane And Lynch 2: Dog Days

Kane and Lynch 2: Dog Days اثری پر‌تلاطم با اکشنی نفس‌گیر است که متاسفانه به دلیل مشکلات زیاد، از رسیدن به سطح کیفی مطلوب باز می‌ماند.

Kane and Lynch 2: Dog Days به معنای واقعی روز‌های سگی را برای مخاطبین خود تداعی می‌کند. استدیوی آی‌او اینتراکتیو (IO Interactive)، که شهرتش به خلق سری هیتمن (Hitman)، باز می‌گردد، دو اثر دیگر با سبک و سیاقی متفاوت در کارنامه خود دارد. مجموعه Kane And Lynch برخلاف سری هیتمن، هرگز نتوانست به سری ماندگاری تبدیل شود. راستش را بخواهید، شخصا به کل این اثر را فراموش کرده بودم، به نحوی که اصلا نمی‌دانستم چنین عنوانی وجود دارد. اگر مخاطبین مقداری جویای این اثر شوند، حتی در فهرستی چون، ۱۰ عنوان که باید دنباله داشته باشند یا ۱۰ اثر فراموش شده، دیگر جایی برای Kane and Lynch وجود ندارد. نسخه دوم این سری در سال۲۰۱۰ توسط IO Interactive ساخته و توسط اسکوئر انیکس (Square Enix) منتشر شد. بازی توانست تا حدودی نسبت به نسخه اول بهتر ظاهر شود و یک میلیون نسخه بفروشد، اما نکته‌ حائز اهمیت به واکنش بازیکنان باز می‌گردد. فرض کنیم در نسل‌ حاضر یا نسل گذشته (نسل هشتم)، یک عنوان متاکریتیک ۶۲ از ۱۰۰ را در کارنامه خود ثبت کند؛ واکنش چیست؟ قطعا برخورد تند‌ و تیز بازیکنان حتی مجالی برای خودنمایی به آن نمی‌دهد. اما عجیب است که با گذشت ۱۴ سال، عده‌ای از هواداران چشم انتظار نسخه سوم این سری هستند. اما این انتظار صرفا از روی یک سلیقه است یا متوجه پتانسیل نهفته در این سری هستند؟

منبع متن: gamefa