شبیه‌ساز PSP برای آیفون و آیپد روی اپ‌استور عرضه شد

این شبیه‌ساز، از توسعه‌دهنده‌ای به نام هنریک رایدگارد (Henrik Rydgard)، بیش از یک دهه است که در حال توسعه است و دانلود آن برای آیفون و آیپد رایگان است. البته اگر می‌خواهید از این پروژه پشتیبانی کنید، نسخه ۴.۹۹ دلاری نیز وجود دارد. رایدگارد بیان کرده که نسخه فعلی دارای محدودیت‌هایی در مقایسه با نسخه‌های قبلی برنامه که از راه‌های غیرقانونی مختلف در دسترس بودند، است و از طرفی دارای عملکرد روان‌تری است. همچنین ظاهرا دستگاه‌های iOS به طور کلی به اندازه کافی سریع هستند تا تقریبا تمامی بازی‌های پلی‌استیشن پرتابل را اجرا کنند.

علاوه‌ بر این، رایدگار گفته که پشتیبانی از صفحه کلید آیپد به دلیل مسائل مربوط به توسعه باید کنار گذاشته می‌شد، اما این ویژگی در آینده باز خواهد گشت. ویژگی RetroAchievements برای ایجاد تروفی برای آثار قدیمی نیز در شبیه‌ساز غیرفعال است. توسعه‌دهنده در مورد عدم وجود این ویژگی توضیح خاصی ارائه نداده اما اعلام کرده که این ویژگی بعدها با یک رابط کاربری بهتر بازخواهد گشت.

در هر صورت گفتنی است که برای کسانی که این کنسول دستی را در گذشته تهیه نکرده‌اند، اکنون زمان بسیار خوبی است که سری به این شبیه‌ساز زده و آثاری مانند Valkyria Chronicles II ،Patapon ،Final Fantasy Tactics: The War of the Lions ،Lumines و Crisis Core: Final Fantasy VII را تجربه کنند. البته بیشتر بازی‌های پلی‌استیشن پرتابل روی کنسول‌های دیگر نیز منتشر شده‌اند اما دیدن نحوه اجرای آن‌ها روی یک کنسول دستی خالی از لطف نیست.

شبیه‌ساز PPSSPP روی iOS ۱۲ ،iPadOS ۱۲ و بالاتر کار می‌کند و همچنین می‌تواند در هدست ویژن پرو (Vision Pro) نیز اجرا شود. در نهایت اگرچه این برنامه رایگان است، اما همانطور که گفته نسخه‌ پولی نیز برای خرید وجود دارد. این نسخه از نظر عملکردی با نسخه‌ رایگان تفاوتی ندارد و تنها برای پشتیبانی از تلاش‌های توسعه‌دهنده در دسترس است.

