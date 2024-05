ویدیوی جدید The Rogue Prince of Persia به داستان و سفر در زمان می‌پردازد

استودیوی Evil Empire در آستانه‌ی انتشار عنوان پلتفرمر روگ‌لایک The Rogue Prince of Persia، ویدیوی جدیدی را از این بازی به اشتراک گذاشته است. در حالی که ویدیوی قبلی The Rogue Prince of Persia جزئیات مبارزات، سلاح‌ها و موارد دیگر را نشان داد، این ویدیوی جدید روی روایت اصلی بازی تمرکز می‌کند و به نحوه‌ی […]