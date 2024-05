حضور صداپیشه بازی The Last of Us در فصل دوم سریال آن

یکی از صداپیشه‌های فرنچایز بازی‌های The Last of Us برای ایفای مجدد نقش خود این بار در فصل دوم سریال اقتباسی آن حضور پیدا کرده است.

در جریان فصل نخست سریال اقتباسی The Last of Us (آخرین بازمانده از ما) بازیگران جدیدی ایفای نقش شخصیت‌های این فرنچایز را بر عهده گرفتند و مارلی دندریج تنها کسی به شمار می‌رفت که شخصیت درون بازی یعنی مارلین را مجدداً نقش آفرینی می‌کرد. در حالی که جوئل و الی توسط پدرو پاسکال و بلا رمزی به تصویر کشیده شدند اما صداپیشه‌های این شخصیت‌ها یعنی تروی بیکر و اشلی جانسون برای ایفای نقش‌های متفاوتی در ساخته پرهزینه HBO حضور به عمل رساندند و حال به نظر می‌رسد که در جریان وقایع فصل دوم پای شخصیت جدیدی به داستان باز می‌شود که توسط صداپیشه اصلی‌اش نقش آفرینی خواهد شد.

طبق تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری ددلاین، یکی از صداپیشه‌های بازی ویدیویی The Last of Us Part II برای نقش آفرینی همان شخصیت در فصل دوم سریال اقتباسی آن حضور پیدا کرده است. شخصیت آیزاک به عنوان رهبر گروه WLF نقشی کوتاه ولی موثر و چالش برانگیز در جریان وقایع بازی ویدیویی The Last of Us Part II داشت که توسط جفری رایت صداپیشگی شده بود. حال این بازیگر ۵۸ ساله آمریکایی به باقی همکارانش ملحق شده تا این شخصیت را مجدداً نقش آفرینی نماید.

جفری رایت به عنوان یکی از پرافتخارترین بازیگران حال حاضر سینما و تلویزیون محسوب می‌شود که نقش آفرینی‌های جذاب و ماندگاری را از خود بر جای گذاشته است. حضور او برای ایفای نقش آیزاک در ساخته HBO می‌تواند لحظاتی دلهره‌آور و هیجان انگیز را برای بینندگان به ارمغان بیاورد که شخصیت‌های داستان را حسابی به چالش خواهد کشید. البته باید صبر کرد و دید که حضور او همچنان کوتاه باقی مانده یا شاهد تفاوت‌هایی میان بازی ویدیویی و سریال خواهیم بود.

فصل دوم The Last of Us برای پخش در نیمه اول سال ۲۰۲۵ میلادی برنامه ریزی شده است.

منبع: کولایدر