طبق بیانیه مطبوعاتی این استودیو، بازی جدید استودیوی میدسامر بر روایت‌های بازیکن محور تاکید می‌کند و به جوامع بازیکنان اجازه می‌دهد تا لحظاتی به یاد ماندنی را که از خلاقیت خود آن‌‌ها نشات می‌گیرد، به اشتراک بگذارند. این پروژه در حال حاضر عنوان یا تاریخ انتشار خاصی ندارد. این بازی جدید با رقابت سختی در ژانر شبیه‌ساز زندگی روبرو خواهد شد که تحت سلطه بازی‌هایی با بودجه کلان مانند سیمز ۴ و آثار مستقل کوچکتر مانند Stardew Valley قرار گرفته است.

در این میان توسعه‌دهندگان Midsummer اعلام کرده که می‌خواهند ابزار‌هایی را در اختیار بازیکنان قرار دهند تا داستان‌های خودشان را تعریف کنند که یادآور مسیر محبوب بازیکنانی است که از آواتار‌های ایجاد شده در سیمز و بازی‌های مشابه برای نمایش داستان‌هایی به سبک سریال‌های آبکی (Soap Opera) که ضبط و در رسانه‌های اجتماعی آپلود می‌شوند، استفاده می‌کنند.

در همین حال، شرکت الکترونیک آرتز (Electronic Arts) در حال کار روی نسخه‌ بعدی سیمز است. این نسخه یک بازی رایگان به نام Project Rene است که فعلا اطلاعات زیادی از آن در دسترس نیست. راد هامبل (Rod Humble)، توسعه‌دهنده سابق سیمز و بازی Second Life، استودیوی جدیدی را برای انتشار بازی شبیه‌ساز Life by You راه‌اندازی کرده است. این بازی قرار است در ۴ ژوئن (۱۵ خرداد) منتشر شود.

در نهایت با توجه به بازی جدید استودیوی میدسامر به نظر می‌رسد که در سال‌های آینده ژانر شبیه‌ساز زندگی بیشتر مورد توجه قرار گیرد، بازی‌های بیشتری با عناصر آن ساخته شود و دیگر شاهد سلطه آثار سیمز بر آن نباشیم.

