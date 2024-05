دومین آپدیت رایگان شاهزاده‌ی پارسی The Lost Crown در دسترس قرار گرفت

پس از نصب آپدیت بازی Prince of Persia: The Lost Crown، دو چالش جدید مبتنی بر باس از طریق شخصیت (Artaban) در The Haven برای بازیکنان قابل دسترسی هستند. حالت اول Boss Revenge است که به بازیکنان راهی می‌دهد تا دوباره با باس‌هایی که قبلا شکست خورده‌اند، در هر درجه سختی مبارزه کنند. یک تابلوی آماری نیز وجود دارد که بهترین تلاش‌های بازیکنان را در این زمینه ثبت می‌کند.

در حالی که Boss Revenge روی برخورد‌های فردی متمرکز است، حالت Boss Rush نیز وجود دارد که طبق سنت قدیمی سری، بازیکنان را به چالش می‌کشد تا هر هشت باس بازی را پشت سر هم شکست دهند. برای کمک به بازیکنان برای گذراندن راحت‌تر این چالش، آیتم‌ها و توانایی‌های آترا (Athra) را می‌توان بین هر یک از باس‌ها تغییر داد.

در کنار موارد ذکر شده، به‌روزرسانی جدید Lost Crown یک سیستم سفر سریع جدید با استفاده از درختان واک‌واک (wak-wak) و دو لباس جدید برای سارگون (Sargon) که هر دو از طریق حالت Boss Rush باز می‌شوند را به بازی اضافه می‌کند. یکی از این لباس‌ها بر اساس لباس شاهزاده پارسی در ریبوت این سری در سال ۲۰۰۸ است و دیگری، سارگون را در حالتی نه چندان پوشیده به نمایش می‌گذارد.

آپدیت بازی Prince of Persia: The Lost Crown با عنوان Boss Attack برای نینتندو سوییچ، پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس سری ایکس و اس و رایانه‌های شخصی عرضه می‌شود. این دومین به‌روزرسانی از سه به‌روزرسانی رایگانی است که قرار است برای بازی عرضه شوند. آپدیت اول بازی در ماه مارس با عنوان Warrior’s Path عرضه شد و حالت Speedrun و Permadeath را به بازی اضافه کرد.

در نهایت سومین آپدیت بازی، Divine Trials است که نوید چالش‌های مبارزه و پازل جدید، در کنار طلسم‌ها و لباس‌های جدید برای سارگون را داده است و در تابستان امسال عرضه می‌شود. همچنین یک بسته‌ الحاقی پولی نیز برای بازی در نظر گرفته شده است.

