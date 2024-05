ریبوت فیلم My Bloody Valentine درحال توسعه است

براساس گزارش‌ها به نظر می‌آید که ساخت ریبوت فیلم My Bloody Valentine توسط شرکت Blumhouse درحال توسعه است. شرکت Blumhouse اخیرا فیلم‌هایی مثل Halloween و The Exorcist را برای مخاطبین جدیدتر تولید کرد و به نظر می‌آید پروژه‌ی بعدی آن‌ها ریبوت فیلم ترسناک My Bloody Valentine باشد. نسخه اصلی این فیلم کالت و اسلشر کانادایی […]