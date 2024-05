رونمایی از انیمه جدید Ghost In The Shell 

یکی از بزرگان ژانرهای اکشن و علمی تخیلی و فضای سایبرپانکی یعنی Ghost In The Shell با مجموعه و تیم تولید کاملاً جدیدی بازگشته تا طرفداران قدیمی خود را به وجد بیاورد.

جایگاه و شهرت امروز ژانرهای علمی تخیلی و اکشن و همچنین فضای سایبرپانکی در مدیوم‌های مختلفی از سرگرمی را باید مدیون دنیایی باشیم که در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط ماسامونه شیرو خلق شد و Ghost In The Shell نام گرفت. دنیایی تیره و تاریک و بسیار بی‌رحمانه که شخصیت اصلی آن تحت عنوان سرگردی به نام موتوکو کوساناگی با اتفاقات و وقایع دیوانه‌وار و سراسر هیجان دست و پنجه نرم کرده و مسبب خلق انواع و اقسام اقتباس‌ها شده تا حدی که حتی سینمای هالیوود نیز در سال ۲۰۱۷ میلادی فیلمی پرهزینه به همین نام و نقش آفرینی اسکارلت جوهانسون را روانه سینماها نموده است.

آخرین اثر ساخته شده حول محور این فرنچایز بزرگ و باسابقه Ghost in the Shell: SAC_2045 نام دارد که آخرین قسمت آن با عنوان The Last Human سال گذشته در دسترس طرفداران قرار گرفت و حال به نظر می‌رسد که نوبت به ساخت مجموعه جدیدی رسیده تا روایت جدیدی را حول محور موتوکو کوساناگی به ارمغان بیاورد. استودیو Science Saru که با ساخت Dandadan حسابی بر سر زبان‌ها افتاده، وظیفه تولید این انیمه جدید را بر عهده گرفته که برای پخش در سال ۲۰۲۶ میلادی برنامه ریزی شده است.

به همین منظور نیز نخستین تیزر از آن منتشر شده در ادامه می‌توانید مشاهده نمایید.

دانلود ۱۰۸۰ دانلود ۷۲۰

تا زمان پخش انیمه سریالی جدید Ghost In The Shell می‌توانید به مشاهده ده‌ها اقتباس سینمایی و تلویزیونی دیگر از این فرنچایز بپردازید که روایاتی جذاب و درگیر کننده را پدید آورده‌اند.

منبع: اسکرین‌رنت