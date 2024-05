فن آرتی از سریال لایو اکشن Spider-Man Noir منتشر شد

سریال لایو اکشن Spider-Man Noir با هنرنمایی نیکلاس کیج در نقش اصلی است و بخشی از دنیای سینمایی مرد عنکبوتی سونی محسوب می‌شود. نیکلاس کیج صداپیشه نقش مرد عنکبوتی نوآر در انیمیشن سینمایی Spider-Man: Into the Spider-Verse محصول سال ۲۰۱۸ میلادی بود و در دنباله آن نیز یعنی فیلم Spider-Man: Across the Spider-Verse بار دیگر […]

